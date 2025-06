Schwarzenegger y el liderazgo en medio de protestas en Los Ángeles: "Lo importante es unir"

El actor Arnold Schwarzenegger se refirió brevemente a las protestas masivas contra las redadas migratorias en Los Ángeles, California, estado del que fue gobernador entre 2003 y 2011.

Durante la promoción de la segunda temporada de "Fubar" -serie de Netflix en la que interpreta a Luke Brunner, un veterano agente de la CIA- el artista fue consultado por Cooperativa sobre el vínculo entre su experiencia en la política y su personaje, quien lidera a un equipo en medio del caos, poniendo como ejemplo la crisis que enfrenta el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Si bien, el exmandatario no entró directamente en política, respondió con una reflexión que cruza la ficción y la realidad: "Cuando era gobernador, enfrenté una crisis y tuve que lidiar con eso. Tenías que poder unir a la gente, no importa si tienen las mismas creencias políticas o no", afirmó.

"Lo importante es unir a todos para resolver los problemas, y eso es exactamente lo que hace Luke Brunner en el show, especialmente en esta temporada donde los desafíos son enormes", complementó el ícono del cine de acción, cuyo personaje y su equipo enfrentan la amenaza de un irreversible apagón en este segundo ciclo.

Finalmente, Schwarzenegger abordó la importancia del equilibrio personal y profesional en escenarios complejos: "El truco es cómo hacer que tu vida profesional y tu vida personal trabajen juntas para tener éxito en ambas", sentenció.