Se acabó la espera: "Stranger Things" lanza el trailer oficial de su última temporada

Luego de tres años de espera Netflix finalmente estrenó el trailer oficial de la quinta y última temporada de "Stranger Things".

En el clip "Eleven" (Millie Bobby Brown) y compañía se preparan para enfrentar el desafío final contra "Vecna" mientras el ejército estadounidense intenta cazarla.

Los últimos capítulos de la serie se estrenarán en tres tandas: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el episodio final el 31 de diciembre, el cual será exhibido en salas de cine en Estados Unidos.