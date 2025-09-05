¿Será Chile? "The White Lotus" ya tendría destino para su cuarta temporada

La serie de suspenso, comedia y crítica social "The White Lotus" tendría listo su destino para la cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para 2026.

Si bien, se había especulado que la producción podría filmarse en Chile -luego de que HBO registrara la marca en el segmento de Marcas y Patentes-, esta posibilidad estaría descartada, al menos por el siguiente ciclo.

La historia, que sigue las interacciones y disfunciones de los huéspedes y empleados de la cadena de resorts ficticia, rodará su cuarta temporada en Francia, según reportó el portal Deadline, moviéndose a un entorno más urbano.

La tercera entrega de esta aclamada serie, dirigida por Mike White, contó con el regreso de Natasha Rothwell, en su papel como como Belinda, y agregó nuevos miembros como Parker Posey, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Walton Goggins y Lalisa Manobal (Lisa de Blackpink).

Filmada en Hawaii, Italia y Tailandia, "The White Lotus", una sátira social con elementos de drama y comedia, es uno de los proyectos más exitosos de HBO de las últimas temporadas.

Por las dos primeras temporadas, ha acumulado 15 premios premios Emmy y 2 Globos de Oro, mientras que la última emitida obtuvo 23 nominaciones en la 77 edición de los Emmy, cuyos resultados se darán a conocer el próximo 14 de septiembre en Los Ángeles.