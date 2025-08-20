Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Serie de Rhea Seehorn y creador de "Breaking Bad" muestra primer teaser y confirma estreno

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

"Pluribus" se podrá ver en Apple TV+.

Serie de Rhea Seehorn y creador de
La plataforma Apple TV+ estrenó el primer teaser de "Pluribus", la nueva serie de Vince Gilligan ("Breaking Bad") junto a la actriz Rhea Seehorn ("Better Call Saul").

Fiel al estilo del creador estadounidense, esta serie se ha promocionado con crípticos mensajes que no dan luces sobre la trama y la temática que tendrá. Sin embargo en este inédito clip se ve a una mujer llamada "Carol" (Seehorn) con una polera ensangrentada y en estado de shock.

"Hola, Carol. Arreglaremos las cosas... perdón por la sangre", se puede leer en letras blancas mientras corre la breve escena.

Por ahora sólo se sabe que "Pluribus" estará ambientada en la ciudad de Albuquerque y que tendrá tintes de ciencia ficción.

¿Cuándo se estrena?

Además de este teaser, "Pluribus" confirmó el estreno de sus dos primeros episodios en Apple TV+ para el próximo 7 de noviembre. El resto de los capítulos se estrenará cada viernes.

