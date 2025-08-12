Significa el mundo para mí: Sharon Stone sobre el regreso de Eric Dane a "Euphoria"

La actriz Sharon Stone compartió su emoción por el regreso de su amigo y colega Eric Dane a "Euphoria", en medio de su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ambos aparecerán en la tercera temporada de la serie de HBO, que actualmente se encuentra en producción.

En conversación con "Entertainment Tonight", durante la alfombra roja de "Nobody 2", Stone reveló que apoyó a Dane mientras buscaba el papel que hoy lo mantiene activo en la industria: "Eric y yo hemos sido amigos por mucho tiempo. Yo fui como su equipo de apoyo cuando intentaba conseguir el trabajo en Euphoria".

"Venía a mi casa, me traía galletas sin gluten y conversábamos sobre eso, porque él realmente quería ese trabajo", contó; y visiblemente emocionada añadió que "significa el mundo para mí que haya conseguido ese trabajo a tiempo".

Dane, quien interpreta a Cal Jacobs, padre del personaje de Jacob Elordi, anunció en abril que padecía ELA tras nueve meses de exámenes médicos. "Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero volver al set de 'Euphoria' la próxima semana. Pido privacidad para mi familia y para mí en este momento", declaró entonces.

En una entrevista con "Good Morning America", contó que solo dispone de un brazo funcional y que su enfermedad ha impactado de forma significativa su movilidad. Aun así, sigue activo en la serie "Countdown" de Amazon Prime. "En mi corazón no siento que este sea el final para mí. Estoy luchando todo lo que puedo", expresó.

La tercera temporada de "Euphoria" contará con el regreso de su elenco principal, incluido Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie y Jacob Elordi, además de nuevos nombres como Marshawn Lynch, la cantante Rosalía, Kadeem Hardison, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace.