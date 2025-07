"South Park" indigna a la Casa Blanca al burlarse del "pene pequeño" de Trump

La Casa Blanca emitió un duro comunicado contra la serie animada "South Park", luego de la emisión de un episodio que ridiculiza al presidente estadounidense, Donald Trump, con referencias sexuales y comparaciones con el diablo.

"Este programa no ha sido relevante en más de 20 años y apenas se sostiene con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención", aseguró Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en una declaración enviada a EFE.

"El presidente Trump cumplió más promesas en solo seis meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país, y ningún programa de cuarta categoría podrá frenar su buena racha", añadió Rogers.

Pese a las críticas de la Casa Blanca sobre su supuesta "irrelevancia", "South Park" continúa siendo el programa más visto de Comedy Central y mantiene un lugar destacado en el ranking nacional, con 235.000 televidentes y un crecimiento sostenido en audiencia la última semana, según el reporte de julio de 2025 de USTVDB (United States Television Database).

El capítulo, titulado "Sermon on the Mount", corresponde al inicio de la temporada 27 y coincide con el anuncio de un acuerdo de 1.500 millones de dólares entre Paramount y los creadores de la serie, Trey Parker y Matt Stone, para producir 50 nuevos episodios.

En la trama, los autores critican abiertamente diversas políticas y acciones atribuidas a Trump durante su segundo mandato, como la imposición de aranceles, el aumento de las tensiones con Canadá y las amenazas a los medios públicos.

Destaca una escena donde Trump intenta mantener relaciones sexuales con Lucifer, revelando un pene ridículamente pequeño, lo que provoca burlas propias del tono de "South Park".

El episodio concluye con un video deepfake de Trump en el desierto, despojándose de su ropa: "Su pene es diminuto, pero su amor por nosotros es enorme", afirma el narrador en la escena final.

