Spotify Wrapped 2025: cuándo estará disponible el resumen anual

Con la llegada de diciembre, Spotify se prepara para lanzar su esperado Wrapped, resumen anual que muestra a cada usuario el cómo interactuó con la plataforma.

La herramienta revela cuántos minutos ha dedicado cada suscriptor a escuchar música, quiénes han sido sus artistas favoritos, sus canciones, podcasts y géneros musicales más escuchados.

Asimismo, el resumen presenta datos globales sobre quiénes han sido los artistas más escuchados del año, junto con las canciones más exitosas en el streaming.

¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2025?

Sobre la fecha de lanzamiento, Spotify ha anunciado que el tradicional resumen anual estará disponible a partir del miércoles 3 de diciembre.

Wrapped también ofrece listas exclusivas y datos curiosos sobre los hábitos musicales de los usuarios, mostrando los minutos que pasó escuchando música.