Tendrá cuatro capítulos: Así será el regreso de "Malcolm"

"Malcolm el de en medio" ("Malcolm in the Middle") está de vuelta, según se confirmó en diciembre de 2024, con Frankie Muniz y Bryan Cranston retomando sus icónicos roles como Malcolm y Hal Wilkerson. No obstante, los detalles sobre el proyecto han sido escasos hasta el momento.

Muniz, en una entrevista con ScreenRant, reveló que la serie originalmente se planeó como una película, pero se convirtió en una miniserie de cuatro episodios de 30 minutos en Disney+. En ella, los fanáticos podrán ver qué ha sido de los personajes.

Hasta ahora, solo Jane Kaczmarek (Lois Wilkerson) está confirmada, mientras que el regreso de Justin Berfield (Reese) y Erik Per Sullivan (Dewey) sigue en duda.

En una entrevista con People, Muniz confesó que no tiene una visión positiva de su personaje en la serie original. Comentó que, al verla junto a su esposa, ella le dijo: “No estabas actuando para nada. Malcolm literalmente eres tú”, lo que lo llevó a reflexionar y a concluir que "Malcolm apestaba", llegando a calificarlo como el peor personaje de la serie.

A pesar de esto, el actor de 39 años aseguró estar emocionado por regresar al set junto a Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, y reveló que el proyecto fue una idea que ha estado en desarrollo durante 10 años. Además, mencionó que realizó lecturas de guion con nuevos personajes, aunque no pudo revelar detalles sobre ellos.

El elenco actualmente

Muniz protagoniza el thriller de ciencia ficción "Renner", en cartelera en algunos cines, y forma parte de la secuela de "Hot Bath an’ a Stiff Drink", junto a Robert Patrick y Mirelly Taylor. También trabajará con David Koechner en "Reapers Night".

Por su parte, Cranston liderará la serie de "Apple TV+ The Studio", que se estrenará el 26 de marzo, y actuará en la comedia dramática "Everything’s Going to Be Great", actualmente en postproducción.

Kaczmarek no ha vuelto a las pantallas desde 2018, con su participación en el tercer capítulo de la tercera temporada de "This is Us". apareciendo en el tercer capítulo de la tercera temporada.

