Tópicos: Magazine | Streaming

Tercera temporada de "Monstruos" anuncia fecha de estreno y muestra a su protagonista

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La producción se enfocará en un asesino que inspiró películas como "Psicosis" y "El silencio de los inocentes".

Tercera temporada de
En portada

La plataforma Netflix confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de "Monstruos", la cual llegará bajo el nombre de "Monstruo: La historia de Ed Gein".

La obra estará basada precisamente en Ed Gein, un asesino serial que aterrorizó a la sociedad en la década del 50 y que será interpretado por Charlie Hunnam.

Sus crímenes, su enfermiza obsesión con su madre y sus macabros actos inspiraron a películas como "Psicosis", "La masacre de Texas" y "El silencio de los inocentes".

De acuerdo a la sinopsis de la serie, el asesino Ed Gein "se convirtió en el ser siniestro más peculiar de la historia y le reveló al mundo la verdad más horrorosa: los monstruos no nacen... son creaciones nuestras".

La tercera temporada de "Monstruos" se estrenará en Netflix el próximo 3 de octubre.

