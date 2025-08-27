Tercera temporada de "Monstruos" anuncia fecha de estreno y muestra a su protagonista

La plataforma Netflix confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada de "Monstruos", la cual llegará bajo el nombre de "Monstruo: La historia de Ed Gein".

La obra estará basada precisamente en Ed Gein, un asesino serial que aterrorizó a la sociedad en la década del 50 y que será interpretado por Charlie Hunnam.

Sus crímenes, su enfermiza obsesión con su madre y sus macabros actos inspiraron a películas como "Psicosis", "La masacre de Texas" y "El silencio de los inocentes".

De acuerdo a la sinopsis de la serie, el asesino Ed Gein "se convirtió en el ser siniestro más peculiar de la historia y le reveló al mundo la verdad más horrorosa: los monstruos no nacen... son creaciones nuestras".

La tercera temporada de "Monstruos" se estrenará en Netflix el próximo 3 de octubre.