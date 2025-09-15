"The Paper", de los creadores de "The Office", llega a Chile: ¿Cuándo y dónde es el estreno?

La serie "The Paper", de los creadores de la versión estadounidense de "The Office", confirmó su fecha de estreno para Chile y Latinoamérica.

Tras haber debutado a comienzos de septiembre en Estados Unidos a través de Hulu y de haber obtenido reseñas positivas, la producción ya encontró servicio de streaming para su arribo a la región. El éxito fue tal que la serie recibió inmediatamente una renovación para una segunda temporada.

"The Paper" sigue al equipo documental que inmortalizó la sucursal de "Scranton" de "Dunder Mifflin" en la serie ganadora del Emmy "The Office", mientras encuentran un nuevo tema al descubrir un histórico periódico y a su editor que intenta revivirlo.

El elenco está compuesto por Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez, quien repite su papel de "Oscar" de "The Office"-

Cuándo y dónde ver The Paper

"The Paper" llegará a Latinoamérica este 18 de septiembre a través de la plataforma HBO Max.