"The Pitt" presenta el trailer debut de su segunda temporada: ¿Cuándo se estrena?

La plataforma HBO Max estrenó el primer trailer de la segunda temporada de "The Pitt", su aclamada serie con temática hospitalaria.

El clip es protagonizado por el "Dr. Robby" (Noah Wyle) en nuevo cambio de turno en el hospital médico de traumas de Pittsburgh junto a sus compañeros.

"The Pitt" estrenó su primera temporada a comienzos de 2025, y rápidamente se ganó el beneplácito de la crítica y el cariño de la audiencia. La serie cuenta con 13 nominaciones de cara a los Premios Emmy, incluyendo la categoría de Mejor Serie Drama.

La producción se enfoca en el frenético trabajo dentro de una sala de urgencias y cada episodio narra una hora de ese turno.

¿Cuándo se estrena?

Por ahora HBO Max no ha entregado fecha exacta para el estreno de la segunda temporada de "The Pitt", aunque se confirmó que será en enero de 2026.