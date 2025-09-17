"The Summer I Turned Pretty" cerrará su historia con una película

Aún queda verano en Cousins, y es que, tras el final de la tercera temporada de "The Summer I Turned Pretty" (El verano en el que enamoré), Prime Video confirmó que la historia concluirá con una película.

De acuerdo a Variety, Jenny Han, autora de las novelas homónimas, será la encargada de escribir el guion de la producción, que fue anunciada durante la celebración del fin de la serie en París, Francia.

"Queda otro gran hito en la vida de Belly, y pensé que solo una película podría darle el reconocimiento que merece. Estoy muy agradecida con Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y por hacer posible compartir este capítulo final con los fans", declaró Han.

Por ahora, los detalles de la cinta se mantienen en secreto, aunque ya se confirmó que los actores Lola Tung y Christopher Briney volverán a interpretar a Belly y Conrad, respectivamente.

Si bien, el final de la temporada resolvió varios arcos principales, dejó algunos elementos abiertos, como la evolución de Belly lejos de su hogar y su relación con Conrad, por lo que esta película buscará explorar estos aspectos con mayor profundidad y ofrecer un desenlace más completo.

Además de la historia romántica, el film se centrará en el crecimiento personal de Belly, mostrando cómo sus experiencias la han transformado a lo largo de la serie. Este enfoque permitirá cerrar la narrativa con un mensaje más maduro y reflexivo.

Hasta ahora, "The Summer I Turned Pretty" ha sido todo un éxito parala plataforma de streaming: la tercera temporada logró reunir 25 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros siete días tras su estreno, un salto del 40 % respecto a la temporada anterior, de acuerdo al citado medio. Sin embargo, la fecha de estreno de la película final aún no ha sido confirmada.