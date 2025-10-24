31 Minutos: Juan Carlos Bodoque vuelve con nuevas notas verdes

El 2025 será recordado como uno de los años más prolíficos del proyecto 31 Minutos: un nuevo show presentado en Chile y en el extranjero, un exitoso Tiny Desk y una nueva película son sólo algunos de los hitos que han marcado al programa de títeres en el último tiempo.

Para sumar más acontecimientos importantes, 31 Minutos anunció el regreso de las queridas notas verdes de "Juan Carlos Bodoque".

Se trata de "Bodoque contra el metano", un reportaje totalmente nuevo que será emitido en tres partes y que contará con el ácido y certero estilo del querido conejo rojo.

"Serán tres capítulos donde el periodista estrella de 31 Minutos deberá desenmascarar a un enemigo gaseoso y silencioso que calienta la tierra sin control", adelantó 31 Minutos.

El primer episodio de "Bodoque contra el metano" se estrenará este lunes 27 de octubre en el canal de Youtube de 31 Minutos.