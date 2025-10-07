Rodrigo Salinas explica su ausencia en el Tiny Desk de 31 Minutos: "Me echaron por cuma"

En menos de 48 horas, el Tiny Desk de 31 Minutos se ha vuelto un rotundo éxito en YouTube, acumulando más de 2.9 millones de reproducciones.

A raíz de la sesión, algunos fanáticos han hablado sobre la ausencia de Rodrigo Salinas en la presentación, puesto a que es la voz original de Juanín, Mario Hugo, Tennison Salinas, entre otros.

Y es que, ante estos comentarios, el comediante decidió aclarar los motivos detrás de su no participación.

Guatón Salinas explica su ausencia

Durante el podcast de Fabrizio Copano, "Fabrizio Demasiado", el exClub de la Comedia dio sus impresiones sobre el show de sus compañeros.

"Fue excelente, histórico. Nunca más hue... a medias. Me encantó", aseguró el humorista.

Posteriormente, bromeó sobre su salida del programa y el grupo musical: "Todos saben que me echaron por ordinario. Soy muy cuma pa' eso. Yo me fui por la escuela de Don Carter... yo tomé el curso con Don Carter y ahí me equivoqué", aseguró.

"No pueden los personajes de 31 Minutos estar diciendo las ordinarieces...", añadió Copano.

Finalmente, Salinas cerró el contacto con su colega haciendo las voces de Juanín y Mario Hugo.