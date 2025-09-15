Blu Dumay, hija de María Alberó e Iván Zamorano, debutará en la TV en "El Internado"
La joven de 28 años, que reside en Miami, se suma al programa culinario de Mega.
La joven de 28 años, que reside en Miami, se suma al programa culinario de Mega.
Blu Dumay, hija de María Alberó e Iván Zamorano, fue confirmada como la nueva participante de "El Internado", el reality culinario de Mega que juntará a figuras como Laura Bozzo, Arenita y Fernando Solabarrieta.
"Si me tengo que defender, lo voy a hacer, soy directa para decir las cosas, pero con respeto", dijo la joven a la estación televisiva, describiéndose como una persona amorosa, aunque solo hasta que hasta que la hacen enojar o traicionan.
Asimismo, la influencer afirmó que espera no tener problemas con el resto de los participantes: "Siempre me voy a priorizar para pasarlo bien y conocer a los demás porque hay muchos que no conozco, y la verdad es que me gustaría tener la oportunidad de hacerlo".
En su nuevo rol, Blu se enfrentará a una exigencia física y mental que le obligará a adaptarse rápido. Más que destacarse por talento culinario, apunta a mostrar autenticidad, empeño y actitud.
"En la medida de que me vayan poniendo las tareas y enseñando, sé que me voy a desarrollar. Obviamente que al principio se va a notar que no hay mucha experiencia, pero con las ganas y el optimismo, siento que se puede lograr todo", afirmó Dumay.
Ver esta publicación en Instagram
Blu Dumay tiene 28 años y es influencer, ingeniera comercial y especialista en marketing digital, radicada en Miami. Nació de la relación entre María Alberó y el empresario Carlos Dumay, pero fue criada por Iván Zamorano, a quien reconoce como su padre.
Ante el anuncio de su debut televisivo, Blu recibió elogios de ambos padres: María Alberó le dijo "Éxitos hija, te amo", mientras que Iván Zamorano publicó: "Vamos con todo hija".
Ver esta publicación en Instagram