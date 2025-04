¿Cambia de canal? JC Rodríguez aclara rumores sobre su posible salida de Chilevisión

El periodista Julio César Rodríguez decidió zanjar los rumores que indicaban que saldría de Chilevisión para integrarse a Mega.

Las especulaciones sobre el futuro laboral del animador comenzaron luego de que Carlos Valencia, histórico productor de programas como "Primer Plano" y "Gran Hermano", dejara la que fue su casa televisiva por más de 20 años para unirse al área de entretenimiento del canal del grupo Bethia, planeando supuestamente llevar al comunicador con él.

JC Rodríguez aclara su futuro laboral

En conversación con el programa de Canal 13 "Hay que decirlo", Rodríguez negó su posible arribo a Mega. "Es mentira. Estoy en Chilevisión hasta diciembre", declaró.

"Con Chilevisión estoy en un proceso de renovación, hace harto rato, que es natural, y que este año partió antes, eso es verdad (porque) yo siempre negocio seis o siete meses antes de irme, que es un tiempo que estimo conveniente si hay interés o diferencias", explicó.

En este contexto, el conductor de "Contigo en la mañana" señaló que mantiene conversaciones con el canal para tratar este tema, pero que estas reuniones no están relacionadas con la salida de Valencia o Juan Pablo González.

"No tiene nada que ver con que me voy a ir, es una cuestión lógica, de si me voy a quedar, si me voy a ir a otro canal o si voy a descansar unos meses, que también me lo he planteado, tomarme un tiempo para descansar con la familia", aseguró.

Finalmente, Rodríguez enfatizó en que su decisión "es súper personal, no tiene que ver con José Antonio, ni con Fran, ni con Carlos, ni con Mega, ni con Chilevisión. Y claro que es noticioso si tú llegas o te vas, pero estamos recién en abril".