Iván Valenzuela sobre el polémico reportaje de CHV: "No ofrece tanta evidencia"

La mañana de este jueves, el periodista Iván Valenzuela fue el primero en reaccionar públicamente al reportaje de Chilevisión que vinculó al entonces director de Canal 13, Patricio Góngora, con una presunta red de cuentas falsas en internet.

Sus declaraciones se dieron en Tele13 Radio, donde marcó distancia entre la polémica y el trabajo periodístico de la estación. Además, el conductor recordó que Góngora negó ser el autor del perfil conocido como "Patito Verde". Frente a esto, expresó: "El reportaje no ofrece tanta evidencia, al menos explícita".

Consultado por la falta de un comunicado oficial, hasta ese momento, Valenzuela defendió la decisión: "Esa ha sido la conducta del canal siempre. Lo que hagan los ejecutivos, los rostros o los directores, desde su punto de vista individual, no compromete después al canal", señaló.

En el debate, la periodista Ximena Jara sugirió que Góngora debía dejar su cargo, a lo que Valenzuela respondió con una comparación. "Eso le daría la razón a Kast respecto de Francisco Vidal que, no en una cuenta de Twitter, sino en una entrevista, dice que hay que salir a enfrentar a Kast. Y es el presidente del directorio de TVN", comentó.

Valenzuela cerró reafirmando el compromiso de su oficio: "Lo que hacemos es periodismo y el periodismo se nutre del fair play, de ser honestos y justos en el tratamiento de la información. Y es lo que tratamos de hacer siempre". Recalcó que, aun si las acusaciones resultaran ciertas, "eso no comprometería la labor de prensa del canal".

Horas después de estas declaraciones, Patricio Góngora presentó su renuncia al directorio de Canal 13, reiterando su inocencia, mientras la estación agradeció públicamente su gestión.