Carolina Soto se coronó como ganadora de "Top Chef VIP"

La cantante Carolina Soto se consagró como la flamante ganadora de la tercera temporada de "Top Chef VIP".

En el último episodio, la intérprete, Ricardo Fernández y Mafe Bertero, finalistas del programa, fueron desafiados a preparar una cena de tres tiempos con entrada, plato principal y postre.

Además, la exRojo aprovechó este reto para hacer un homenaje a su fallecido padre, preparando un plato con productos del mar: "Este plato es el viaje a la playa", explicó.

Después de tres horas en la cocina, los jueces Sergi Areola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast definieron a la artista como ganadora, quien fue anunciada por el animador Cristián Riquelme.

"Me siento excepcional, siento que es un gran mérito", afirmó Soto. "Esto es hermoso, es un camino muy bonito que hemos vivido, de mucho sacrificio, de mucho estudio, agradecer a toda la gente que hace posible este programa, a mi familia y a toda la gente que ve este hermoso programa", añadió entre lágrimas.

De esta manera, la cantante se llevó el título de la mejor de la temporada, además de un premio de $20 millones, un automóvil cero kilómetro y el tradicional trofeo de "Top Chef vIP".