"¿Está en una actividad de campaña?": Tenso cruce entre Carter y Arístegui en CHV

El matinal "Contigo en la Mañana" vivió un tenso cruce entre el senador electo Rodolfo Carter y la periodista Andrea Arístegui, luego de una pregunta sobre su presencia en la frontera norte en plena crisis migratoria.

La comunicadora planteó que "quizás sus electores deben decir 'pero si nosotros votamos a Carter como senador de La Araucanía, ¿qué está haciendo en la zona norte del país?'", lo que marcó el inicio del desacuerdo.

Carter respondió que "es rara su pregunta porque usted es una periodista informada, usted sabe que los senadores asumimos en marzo", y añadió: "si a usted le molesta que yo esté acá, lo puede decir".

Arístegui replicó: "no lo tome personal, Rodolfo", pero el exalcalde insistió en que "cuando se hacen preguntas malintencionadas uno responde como lo que son".

La discusión escaló cuando la periodista preguntó si estaba participando en una actividad política: "¿está en una actividad de campaña?". A lo que Carter responde: "estamos ayudando a José Antonio Kast a un tema que es nacional", asegurando que "los senadores representan a toda la República".

Arístegui le recordó: "pero me acaba de decir que usted no ha asumido todavía". Carter contestó: "yo soy un ciudadano chileno común y corriente hasta el 11 de marzo. Hasta ese minuto tengo derecho, si usted me lo permitirá, a participar en una campaña". La conductora aclaró: "no soy yo quien da ese permiso, Rodolfo".

"Modo víctima"

Ante la situación, Carter dice "Pregúnteme algo que sea relevante a esta crisis, porque respecto al cargo de senador, aún no lo puedo ejercer". "Usted no me va a decir qué es lo que yo le puedo preguntar o no", respondió la periodista.

"Cuando alguien quiere hacer una pregunta con una cierta intencionalidad, uno tiene derecho a responderle", replicó Carter.

Fue en ese momento cuando Arístegui lo confrontó directamente: "esa intencionalidad es algo que está viendo usted... porque es algo que usted acostumbra hacer con las periodistas". El senador electo lo negó: "usted no tiene derecho a acusarme de eso".

El momento más tenso ocurrió cuando Carter le indicó: "la invito a tranquilizarse" y afirmó: "primero usted me agrede....". La periodista interpeló: "no se ponga modo víctima" y luego añadió: "no me enojo, lo que pasa es que usted es bueno para dirigir y decirme a mí lo que tengo que hacer y yo no le voy a aceptar eso".

Finalmente, Julio César Rodríguez intervino para apoyar a su compañera: "usted es muy provocador, tiene que revisarse eso". Aun así, Carter sostuvo que estaba siendo enfrentado por "dos contra uno" y pidió avanzar hacia sus propuestas frente a la crisis en la frontera.