Fiesta de Año Nuevo en Valparaíso ya tiene canal: ¿Dónde se podrá ver?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata de una de las celebraciones de Año Nuevo más tradicionales del país.

Fiesta de Año Nuevo en Valparaíso ya tiene canal: ¿Dónde se podrá ver?
La masiva Fiesta de Año Nuevo que realiza en el borde costero de la Región de Valparaíso encontró canal para su emisión.

Chilevisión será el encargado de transmitir no sólo la masiva detonación de fuegos artificiales en el borde costero de Valparaíso y Viña del Mar, si no que también habrá un show musical.

Este estará a cargo de Julio César Rodríguez y contará con las presentaciones de Jordan, Paula Rivas, Los Charros de Lumaco y Los Viking's 5.

"Esperamos que esta fiesta de Año Nuevo pueda contar no solamente con nuestros vecinos y vecinas, sino con quienes nos visitan (...) A los no van a poder venir a nuestra ciudad, que puedan, por supuesto, verlo por TV", señaló la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto.

