"Me asusté": Carla Jara rompe el silencio sobre Francisco Kaminski

Carla Jara rompió su silencio en "Podemos Hablar" de CHV sobre el turbulento periodo que vivió tras su separación de Francisco Kaminski, marcado por su vinculación al caso del asesinato del "Rey de Meiggs".

Ante la noticia, Jara aseguró: "fue terrible, yo quedé en estado de shock sin entender nada de lo que ocurría... Cuando veo a Francisco que era conocido de él obviamente que me asusté". "Yo lo primero que pensaba era '¿con quién estuve casada?'", expresó.

La ex del comunicador, reveló sus miedos como madre: "lo pueden secuestrar, era lo que se me venía a la cabeza". Relató además, la forma en que su hijo, Mariano, reaccionó a la noticia: "Al día siguiente mi hijo a través de redes sociales se entera y me dice: '¿qué pasó? Quiero saber qué pasa con mi papá'".

La panelista también describió el deterioro físico de Kaminski cuando se reunieron para aclarar las dudas de su hijo: "Abro la puerta, lo veo y era otro Francisco. Su cara era completamente diferente, su cara, su semblante, todo era muy heavy... Le digo '¿almorzaste?' y me dice 'no, no como hace tres días'".

Sobre las fotos que circularon en medios, donde aparece la pareja con la víctima, Jara aclaró: "Yo nunca lo vi. (...) Esa foto fue tomada en un restaurant en Viña del Mar en el que yo estaba trabajando como notera en el programa que Francisco conducía y él llegó como cualquier persona que los hacían subir para sacarse fotos con nosotros".

Finalmente, Jara fue categórica al descartar una reconciliación: "Es un 'no' rotundo... sería súper tortuoso estar con alguien en el cual no confías". Las también invitadas Javiera Acevedo y Javiera Díaz de Valdés coincidieron en que "cuando una relación llega a su fin, es definitivo, no hay vuelta atrás".