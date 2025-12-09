"Por haberme mentido": Raquel sanciona a Faloon y Camila en "Fiebre de Baile"

"Fiebre de Baile" abrió la jornada de cuartetos con la presentación de Faloon Larraguibel y Camila Andrade, quienes interpretaron una coreografía inspirada en Axé Bahía.

Durante la evaluación, Raquel Argandoña consultó sobre el cierre del número: "El lift final no tuvo buena terminación, ¿te resbalaste?", preguntó, a lo que Faloon respondió: "No, así era".

Ante la aclaración, Argandoña comentó: "Porque Camila hizo como que fuera una foto y tú hiciste un lift", insistiendo en que la terminación no había sido uniforme. Ante la negativa de Faloon, la jurado calificó el número con un 8.

Sin embargo, el debate escaló cuando Vasco Moulian intervino: "Quería pedirles el final de Faloon, que dice que no hubo ningún problema". Al reproducir las imágenes dijo: "Camila no se pudo subir y eso era lo que veía Raquel que había pasado".

Faloon contestó: "Por favor, aparezco yo todo el rato con las piernas arriba y Camila no se ve detrás de eso". "¿Lo hicieron adrede para que Camila no se subiera?", preguntó Moulian.

Diana Bolocco avanzó con la indagación: "¿Es efectivo eso, Camila?", a lo que Andrade respondió: "Nosotras teníamos que... sí, subirnos".

"Agradezcan que no les pongo un 1"

La respuesta de la participante provocó la molestia inmediata de Raquel. "Pero me mintieron, ¿yo no puedo bajar mi nota?", reclamó.

Camila sostuvo que la "foto final" fue distinta a la que plantearon al principio, pero Argandoña pidió revisar el registro nuevamente: "No fue así la foto, ¿podemos volver a ver las imágenes?".

Tras confirmar la inconsistencia, la jurado enfatizó: "Quiero modificar mi nota, absolutamente, porque no me gusta que me mientan". Consultada por Bolocco sobre cuál habría sido la nota en caso de sinceridad, Argandoña contestó: "no, le habría puesto el 7".

Finalmente, Raquel cambió la evaluación a un 3: "Mi nota por haberme mentido es esta", sentenció, y agregó: "Y que agradezcan que no les pongo un 1".