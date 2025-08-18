Público no perdonó la "pena" de Daniela Aránguiz: suman denuncias en el CNTV

El conflicto entre Daniela Aránguiz y María Paz Arancibia sigue escalando y ahora suma nuevas aristas, pues lo que comenzó como un intercambio de "disculpas" irónicas en "Primer Plano" terminó derivando en una encendida discusión sobre la dignidad del trabajo de las mujeres que crean contenido erótico en internet.

Durante la emisión del estelar de Chilevisión, la ex "Mekano" aseguró lamentar el supuesto daño psicológico que la periodista habría sufrido por su trato en "Sígueme". Sin embargo, sus palabras sonaron más a provocación que a arrepentimiento:

"María Paz, si tú te sientes tan afectada o tan dolida por mis dichos o por mis actos... yo te quiero pedir mis más sinceras disculpas porque tú estés así de mal psicológicamente y hayas tenido esta exposición mediática tan grande", expresó.

Arancibia no tardó en responder: "Psicológicamente afectada por haberte conocido, yo no estoy. En todo caso, haberte conocido fue totalmente irrelevante en mi vida".

Frente a ello, Aránguiz dijo "Yo quedo descolocada con estos dobles discursos, porque de verdad que yo sentí hasta pena, estaba viendo la tele y casi me pongo a llorar. Hasta me salió lo buena que tengo adentro".

Contenido erótico

La polémica no terminó ahí. En medio del contacto, Aránguiz también cuestionó la faceta de Arancibia como creadora de contenido erótico en plataformas para adultos.

"Como madre, me daría miedo que mi hija se sacara fotos desnuda, vendiéndolas a hombres que quizás para qué la ocupan", dijo, generando un incómodo momento en el estudio.

El animador Julio César Rodríguez no dudó en interrumpirla: "¿Para qué hablar de las mujeres que crean contenido? Porque son personas que a lo mejor lo necesitan".

Ahí, la ex de Jorge Valdivia se mantuvo firme: "Puedo decir lo que yo crea. Yo no estoy de acuerdo. Creo que uno puede hacer otros trabajos mucho más dignos que esto y está bien, lo respeto". Molesto, JC replicó: "No es un trabajo indigno. La dignidad no tiene que ver con el trabajo. Todos los trabajos son dignos".

El intercambio tensó el ambiente y dejó en evidencia el choque de posturas. Mientras Aránguiz sostuvo que "quizás no para los mismos ojos, Julito. Así como a uno le gusta el blanco, a otra persona le gusta el negro".

Ante eso, el conductor cerró el debate con un consejo: "Una cosa es decir 'a mí no me gusta este trabajo o no me gustaría que lo hiciera mi gente cercana', pero otra cosa es la dignificación".

¿El problema para Chilevisión? La emisión del domingo de 17 de agosto de "Primer Plano" suma más de medio millar de denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), pues decenas de televidentes consideraron que en el programa se maltrató a Arancibia.