"Coliseo" presenta al jurado que elegirá un humorista para Viña 2026

Mega confirmó a los miembros del jurado que tendrá "Coliseo", su programa de humor que pretende escogar a un comediante para el Festival de Viña 2026.

El espacio será conducido por María José Quintanilla, quien contará con el apoyo del imitador Felipe Parra en el sector de backstage, y Rodrigo Villegas, quien traerá de vuelta a su recordado personaje de "Mathiu" al igual que en la versión original de "Coliseo romano".

En cuanto al jurado este estará compuesto por cuatro personalidades: los comediantes Álvaro Salas, Pamela Leiva y Jorge Alís, además de la cantante Myriam Hernández.

"Coliseo' será un programa que dará un nuevo aire al horario prime, bien cargado a las risas que hacen falta en la TV abierta, y del que esperamos que emerja mucho talento para el futuro", destacó Carlos Valencia, director del área de Entretención de Megamedia.

La fecha de estreno de "Coliseo" será anunciada próximamente.