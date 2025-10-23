CNTV entrega índices de audiencia de la franja electoral: rating más alto fue el domingo

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) entregó un primer balance sobre la franja electoral 2025, revelando un sólido arranque en audiencia.

Según datos de Kantar Ibope Media, el espacio debutó con 24 puntos de rating en horario prime (20:40) y 18 puntos en la emisión diurna (12:40).

Durante los tres primeros días, la franja electoral alcanzó en promedio a 1,7 millones de personas por noche y 1,3 millones en el bloque diurno. El domingo 19, la audiencia se disparó hasta los 2,2 millones de espectadores en el horario de mayor sintonía.

El público más fiel proviene del segmento entre 50 y 69 años, que concentró el 64% de la audiencia en horario prime. En la emisión de mediodía, más de 436 mil personas de ese rango etario siguieron la franja en televisión abierta.

En cuanto al perfil de género, la franja diurna mostró un predominio femenino, con un 56% de mujeres —más de 600 mil por jornada—, mientras que en horario nocturno no se observaron diferencias significativas entre hombres y mujeres.

El desglose diario de rating muestra que la franja nocturna pasó de 24 puntos el viernes a 36 el domingo, consolidando su éxito en el inicio del periodo electoral. En tanto, la franja diurna osciló entre 13 y 18 puntos en los tres días medidos.

El CNTV recordó que su rol se limita a supervisar el cumplimiento técnico de la franja, mientras que los contenidos son de responsabilidad exclusiva de los pactos y partidos políticos.