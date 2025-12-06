Cristián Sánchez recordó "SQP" con Felipe Avello: hoy sería todo funable
El animador comentó la constante aparición en redes sociales de momentos del programa farándula desaparecido en 2017.
El animador comentó la constante aparición en redes sociales de momentos del programa farándula desaparecido en 2017.
El programa "SQP" se emitió en Chilevisión entre 2001 y 2017, y aún es recordado como un hito de la primera ola de farándula en la televisión chilena; y durante cinco años su conductor fue Cristián Sánchez.
En esa época, el animador coincidió con Felipe Avello, quien fue notero del espacio, pero es más recordado por su rol como panelista, protagonizando momentos que -afirma- hoy serían cuestionados y "funables".
En conversación con "Only Comparini" de Canal 13C, Sánchez dijo que también le comparten reels de momentos de "SQP" protagonizados por Avello: "Me mandan todo el día, todo el día... me río igual que (en el programa), igual... me genera una cosa maravillosa".
Así, recordó que había una pauta para el programa, pero "de repente empezamos con el primer tema y yo ya me aburría el primer tema y le tiraba a Avello... y ahí podíamos estar una hora y media en versión joda".
No obstante, Sánchez comparó el contenido que ponían en pantalla hace una década y los actuales estándares de la televisión y la misma sociedad: "O sea hoy todo esto es altamente funable, o sea... ¡es todo funable! Y lo decíamos a las 12 del día, o sea... y con un nivel de impunidad, y de irresponsabilidad gigantesca".