"Detrás del Muro" se iría a Mega tras millonaria oferta

Un remezón a grandes escalas golpea a Chilevisión y es que, según reportes, el elenco de "Detrás del Muro" habría decidido abandonar el canal para instalarse en Mega tras una millonaria oferta.

La información fue entregada por Paula Escobar, quien aseguró que "en Chilevisión estarían indignados, lo que catalogan como una traición".

Y es que el repentino cambio sería parte de una propuesta directa entre Kike Morandé y Juan Pablo González, exejecutivo de Chilevisión, quien llevó el programa de humor a dicho canal y que, actualmente se desempeña como director general de proyectos estratégicos de Mega.

"Si bien todos tienen contratos independientes, se han puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien ocupa un alto cargo en Mega y está a cargo del Festival de Viña", detalló.

La periodista recalcó que en Machasa "están muy molestos, no se lo están tomando bien para nada. Le están quitando un programa que le va bien, un programa que le llena la parrilla".

Además, la reportera señaló que el regreso de los comediantes a Mega, donde inició "Morandé con Compañía", se concretaría entre fines de este año e inicios del próximo.

¿Detrás del Muro llegará a Viña?

Durante la última emisión de "Zona de Estrellas" (Zona Latina), Escobar profundizó en el cambio de canal, indicando que el Festival de Viña ha sido un gancho en la decisión.

"Hasta el jueves pasado el staff de 'Detrás del Muro' esperó a Chilevisión, y cuando no hubo acuerdo aceptaron la oferta de Mega", comentó.

Asimismo, la comunicadora explicó que Canal 13 también estuvo interesado en llevarse el estelar humorístico, aunque terminaron escogiendo la estación del grupo Bethia por "mayor estabilidad.

"Pero lo más relevante es que viene Viña 2026. Esto no es de un día para otro y si el 13 también estaba en la pelea es porque venía de hace meses", concluyó.