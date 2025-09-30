Eduardo Fuentes deja "Buenos días a todos" por tres semanas: Grabará programas en China

El periodista Eduardo Fuentes anunció este martes que dejará la conducción del "Buenos días a todos" por un importante proyecto en el extranjero.

Tras una introducción de Simón Oliveros, Fuentes contó que "me voy por tres semanas a China" y precisó que "voy a volver".

"Voy a grabar unos programas, voy a recorrer tres provincias, entre ellas el Tíbet, ciudades más modernas del mundo, en fábricas de autos, templos, y muchas cosas más", detalló.

"La idea es que a través de estos programas se muestren otras partes de China que no son las habituales. Muy pronto en las pantallas de TVN y también en la señal pública de China", agregó el comunicador, quien recibió un saludo por parte de periodistas de la TV pública china.

Sobre la oportunidad, Eduardo Fuentes indicó que "estoy muy contento y agradecido por la experiencia. Me dijeron lo del viaje, me demoro poco en decir que sí. Tenía que ver las fechas, porque si era en el cumpleaños de mi hija, ahí hubiera sido imposible".