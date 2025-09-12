Estos son los confirmados para el regreso de "Fiebre de Baile"

El regreso de "Fiebre de Baile" a las pantallas de Chilevisión ya es una realidad y promete sorprender con una temporada cargada de novedades.

Con Diana Bolocco en la conducción, el estelar traerá nuevos desafíos inspirados en tendencias virales y contenidos de redes sociales, buscando conectar con audiencias de todas las edades y ofrecer un espectáculo fresco y dinámico.

"Me encanta la energía del programa porque es puro show, glamour e historias. También hay conflictos, esfuerzo; encuentro que es un programa que tiene todos los ingredientes, así que yo feliz de estar al mando de este nuevo desafío", declaró Bolocco a la estación televisiva.

Entre los primeros confirmados destacan figuras como Nicole "Luli" Moreno, quien se buscará la revancha en el espacio televisivo, y la cantante Princesa Alba, que sorprenderá mostrando una faceta distinta a la que el público está acostumbrado a ver.

Estos son los confirmados para Fiebre de Baile

Kike Acuña

Nicole "Luli" Moreno

Cony Capelli

Agustín "Pastelito Jr" Maluenda

María José Quiroz

Faloon Larraguibel

Princesa Alba

Francisco Reyes Cristi

Skarleth Labra