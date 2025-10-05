Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión

"Fiebre de Baile": Participantes, primeros duelos y horario de estreno

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Un grupo de famosos llegará al estelar para demostrar sus habilidades en la pista de baile.
En portada

El regreso de "Fiebre de Baile" a las pantallas de Chilevisión ya es una realidad y promete sorprender con una temporada cargada de novedades.

Con Diana Bolocco en la conducción, el estelar traerá nuevos desafíos inspirados en tendencias virales y contenidos de redes sociales, buscando conectar con audiencias de todas las edades y ofrecer un espectáculo fresco y dinámico.

"Me encanta la energía del programa porque es puro show, glamour e historias. También hay conflictos, esfuerzo; encuentro que es un programa que tiene todos los ingredientes, así que yo feliz de estar al mando de este nuevo desafío", declaró Bolocco a la estación televisiva. 

Además de la conductora, la competencia de baile tendrá como jurados a Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y Power Peralta, que esperan presentaciones de alto nivel de los participantes. 

El programa, que vuelve a la televisión después de 13 años, estrenará este domingo a las 22:30 horas, después de CHV Noticias. En tanto, se emitirá en horario prime los lunes, martes y miércoles. 

Estos son los confirmados para Fiebre de Baile

  • Kike Acuña 
  • Nicole "Luli" Moreno
  • Cony Capelli
  • Agustín "Pastelito" Maluenda
  • María José Quiroz
  • Faloon Larraguibel
  • Princesa Alba
  • Francisco Reyes Cristi
  • Skarleth Labra
  • Luis Jara Jr. 
  • Ignacia Cifuentes
  • Gabriel Urzúa
  • Daniela Castro
  • Esteban Paredes
  • Raquel Castillo
  • Michelle Carvalho

Duelos confirmados

En tanto, el canal ya reveló los primeros duelos que darán inicio a la competencia, donde se encuentran:

  • Michelle Carvalho vs Raquel Castillo
  • Esteban Paredes vs Kike Acuña
  • Nicole Moreno vs Dani Castro;
  • Cony Capelli vs Faloon Larraguibel
  • Princesa Alba vs Skarleth Labra
  • María José Quiroz vs Pastelito
  • Francisco Reyes Cristi vs Gabriel Urzúa
  • Luis Jara Jr. vs Ignacia Cifuentes

