"Fiebre de Baile": Participantes, primeros duelos y horario de estreno

El regreso de "Fiebre de Baile" a las pantallas de Chilevisión ya es una realidad y promete sorprender con una temporada cargada de novedades.

Con Diana Bolocco en la conducción, el estelar traerá nuevos desafíos inspirados en tendencias virales y contenidos de redes sociales, buscando conectar con audiencias de todas las edades y ofrecer un espectáculo fresco y dinámico.

"Me encanta la energía del programa porque es puro show, glamour e historias. También hay conflictos, esfuerzo; encuentro que es un programa que tiene todos los ingredientes, así que yo feliz de estar al mando de este nuevo desafío", declaró Bolocco a la estación televisiva.

Además de la conductora, la competencia de baile tendrá como jurados a Raquel Argandoña, Vasco Moulian, Edymar Acevedo y Power Peralta, que esperan presentaciones de alto nivel de los participantes.

El programa, que vuelve a la televisión después de 13 años, estrenará este domingo a las 22:30 horas, después de CHV Noticias. En tanto, se emitirá en horario prime los lunes, martes y miércoles.

Estos son los confirmados para Fiebre de Baile

Kike Acuña

Nicole "Luli" Moreno

Cony Capelli

Agustín "Pastelito" Maluenda

María José Quiroz

Faloon Larraguibel

Princesa Alba

Francisco Reyes Cristi

Skarleth Labra

Luis Jara Jr.

Ignacia Cifuentes

Gabriel Urzúa

Daniela Castro

Esteban Paredes

Raquel Castillo

Michelle Carvalho

Duelos confirmados

En tanto, el canal ya reveló los primeros duelos que darán inicio a la competencia, donde se encuentran:

Michelle Carvalho vs Raquel Castillo

Esteban Paredes vs Kike Acuña

Nicole Moreno vs Dani Castro;

Cony Capelli vs Faloon Larraguibel

Princesa Alba vs Skarleth Labra

María José Quiroz vs Pastelito

Francisco Reyes Cristi vs Gabriel Urzúa

Luis Jara Jr. vs Ignacia Cifuentes