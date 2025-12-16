Francisca García-Huidobro renuncia a Mega a dos años de su llegada

Mega anunció que Francisca García-Huidobro renunció al canal a partir del próximo viernes 26 de diciembre y luego de dos años de trabajo.

La actriz conocida como la "Dama de hierro" llegó al canal privado en 2024 a hacerse cargo de la Gala del Festival de Viña del Mar y a conducir el programa "Only Fama". Luego participó en el reality "El Internado", el cual continúa en emisión.

"Le agradecemos el entusiasmo, el cariño y el compromiso que entregó en cada uno de los proyectos de los que formó parte", señaló Mega en un comunicado.

El futuro de Fran García-Huidobro

En el programa "Sígueme" de TV+ aseguraron que García-Huidobro regresará a su excasa televisiva Chilevisión, donde le esperan varios proyectos.

En el espacio de farándula agregaron que la actriz comenzará a aparecer en pantalla a fines de enero de 2026 y que se sumará a la conducción de "Primer Plano" con Julio César Rodríguez y al jurado de "Fiebre de baile".