Imitadora de Lady Gaga se convirtió en la ganadora de "Mi Nombre Es 2"

Este domingo, la temporada 2 de "Mi Nombre Es" llegó a su fin, coronando a la imitadora de Lady Gaga como la gran ganadora del espacio de talentos de TVN.

En una final completamente en vivo, donde los competidores dejaron sobre el escenario un alto nivel vocal, se reunieron a los cinco finalistas: Lía González como Dolores O'Riordan (The Cranberries); Joaquín Serrano como José José; Fran Silva como Lady Gaga; Vicente Lillo como Vicente Fernández; y Diego Hormazábal como Cher.

Si bien, cada uno presentó sus mejores interpretaciones acompañados de bandas en vivo, finalmente fue Silva quien se llevó el título de la mejor imitadora del país y un premio de 10 millones de pesos.

"No es solo mi trabajo, sino un trabajo en equipo", comentó emocionada. Además, entregó un mensaje a quienes buscan abrirse camino en la música: "Si alguien les dice que no, sigan no más, porque con convicción todo se puede lograr".

Por decisión del jurado, el segundo lugar fue para Joaquín Serrano como José José, con un premio de 5 millones de pesos. El tercer puesto quedó en manos de Lía González como Dolores O'Riordan / The Cranberries, ganadora de 3 millones, mientras que el cuarto lugar fue para Vicente Lillo como Vicente Fernández, quien obtuvo 1 millón de pesos. En tanto, Cher, interpretada por Diego Hormazábal, se quedó con el quinto lugar de la noche

El capítulo final también marcó un hito en audiencia digital: "Mi Nombre Es 2" alcanzó peaks online de más de 500 mil personas por minuto y logró un rating promedio de 398.688 personas por minuto, superando por más de 117 mil a Mega en el mismo horario. Con estas cifras, el programa cerró una temporada que reunió a 35 competidores, recibió más de 27 mil votos por capítulo y se consolidó como una de las apuestas más vistas y comentadas de la televisión chilena.