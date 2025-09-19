Jimmy Fallon respalda a Kimmel tras suspensión: "Todavía podemos decir lo que queremos"

Durante la apertura de "The Tonight Show" del jueves 18 de septiembre, Jimmy Fallon abordó con humor la reciente suspensión indefinida de su colega Jimmy Kimmel por parte de ABC.

En el programa, el conductor, conocido por su estilo relajado y jocoso, comentó: "Todavía podemos decir lo que queremos", aludiendo a las restricciones impuestas a Kimmel tras sus comentarios sobre Charlie Kirk.

El también actor expresó su apoyo a Kimmel, señalando: "Es un buen tipo, y lo extrañamos", añadiendo bromas las posibles consecuencias de expresarse libremente en televisión: "Siempre he pensado que los monólogos son peligrosos... especialmente si alguien te escucha demasiado".

Además, el animador reflexionó sobre el momento que vive la televisión estadounidense: "Vivimos tiempos complicados, pero la comedia y la sátira son parte de lo que nos mantiene conectados con la audiencia". Además, destacó que la suspensión de un colega puede ser desconcertante para todo el gremio, pero que la solidaridad es clave.

En tono irónico, añadió: "¿Quién necesita un monólogo cuando puedes tener una audiencia en vivo?", refiriéndose a la naturaleza interactiva de su programa y la posibilidad de mantener la conexión con el público pese a las restricciones externas.

A pesar del clima tenso, Fallon reiteró que seguirán "haciendo nuestro trabajo, ofreciendo entretenimiento y tratando de sacar sonrisas a la gente, incluso cuando las reglas cambian". Asimismo, subrayó que el humor debe convivir con la responsabilidad, pero sin perder la libertad de expresión.

La suspensión de Kimmel ha generado apoyo de figuras como Stephen Colbert, otras celebridades del entretenimiento y el público en general que ha protestado por la medida. Fallon concluyó que, aunque la situación es seria, el respaldo colectivo demuestra que la comunidad televisiva está unida y que la voz de los presentadores sigue siendo valorada.