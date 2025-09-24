Jimmy Kimmel regresó a la TV tras suspensión de su programa: Criticó a Trump y habló de su polémica

Jimmy Kimmel regresó este martes a su programa con un emotivo discurso en el que pidió disculpas por los comentarios sobre el activista conservador Charlie Kirk y arremetió contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, por "no aguantar las bromas" y deteriorar la libertad de expresión del país.

Con una masiva ovación, Kimmel volvía a aparecer en la pequeña pantalla con un mensaje claro y contundente: "No podemos permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión".

El humorista comenzó su intervención agradeciendo a quienes siguieron apoyando el programa y "se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto, para que sus voces se escucharan".

"Nunca lo olvidaré. Quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero apoyan mi derecho a compartirlas de todos modos", agregó.

Continuó su intervención afirmando haber escuchado mucho acerca de qué y cómo debía conducir el programa de esta noche, aunque aseguró que no espera marcar una gran diferencia con sus palabras.

"Si les gusto, les gusto; si no, no les gusto. No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven", indicó Kimmel mientras se emocionaba y rompía a llorar.

"Entiendo que para algunos fue inoportuno o poco claro, o tal vez ambas cosas, y para quienes creen que señalé a alguien, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, es muy probable que me hubiera sentido igual", agregó.

"Si no tenemos libertad de expresión, simplemente no tenemos un país libre. Así de simple. Si permitimos que este derecho fundamental perezca, el resto de nuestros derechos y libertades se derrumbarán, como fichas de dominó, uno a uno", alegó Kimmel, seguido del aplauso de los asistentes.

Dardos a Trump

Parte de su monólogo de apertura lo aprovechó para atacar a Trump por señalar a periodistas y para realizar un alegato en favor de la libertad de prensa.

El Gobierno de EE.UU. "quiere elegir qué noticias son las correctas. Sé que no es tan interesante como silenciar a un comediante, pero es fundamental tener una prensa libre, y es una locura que no le estemos prestando más atención", advirtió.

Trump ha dejado muy claro "que quiere vernos a mí y a los cientos de personas que trabajamos aquí despedidos de nuestros trabajos. Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta una broma", continuó.

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos cuestionó a ABC por traer de regreso el programa de Jimmy Kimmel y aseguró que esta acción "pone en peligro a la cadena al reproducir la 'basura' demócrata".