Karol Dance estará en Only Fama y promete: "Sin máscaras ni evasivas"

Karol Lucero será invitado este viernes al programa de farándula de Mega, Only Fama, luego del escándalo que estalló el domingo pasado cuando él mismo confirmó que le fue infiel a su esposa, Fran Virgilio, con quien llevaba apenas nueve meses de matrimonio.

La confesión se produjo en una conversación con la periodista Paula Escobar. Horas más tarde, la DJ Isi Glock entregó en Primer Plano su versión de los hechos, señalando que no usaron preservativo y que el animador le transfirió dinero para la pastilla del día después.

Según Escobar, la presencia de Lucero en Mega tendría un costo cercano a los 15 millones de pesos.

A través de redes sociales, el exrostro de televisión publicó un extenso mensaje en el que asumió públicamente su error y ofreció disculpas. "Hoy, sintiéndome como una bazofia, asumo una verdad que me pesa y de la cual me arrepiento profundamente", escribió.

El exchico Yingo recalcó que, pese a tratarse de un asunto de su vida privada, considera necesario dar explicaciones por su condición de figura pública. "Sé que este camino no será fácil, pero he comprendido que la transparencia, por dolorosa que sea, es también un acto de reconocimiento hacia quien me ha acompañado en mis alegrías y tristezas", afirmó.

El animador también adelantó que estará este viernes a las 22:30 horas en Mega, en una conversación con Fran García-Huidobro y José Antonio Neme. "Hablaré de frente, sin máscaras ni evasivas", anunció.

"Juzguen y condénenme, hoy lo merezco todo, por hacerle daño a quien no lo merece", cerró Karol Lucero.