María José Quiroz aclara continuidad de "Detrás del Muro" en CHV: "Jamás traicionaríamos al canal"

La comediante María José Quiroz rompió el silencio sobre los rumores que apuntan a que "Detrás del Muro" dejará Chilevisión para unirse a Mega.

Durante la última emisión de "Fiebre de Baile", donde la actriz es participante, fue increpada por Raquel Argandoña sobre una posible "traición" a la estación televisiva.

"¿Ustedes van a traicionar a Chilevisión? Que fue el canal que les dio la oportunidad de volver a las pantallas, porque se comenta que se irían a otro canal", lanzó la integrante del jurado.

En tanto, la intérprete respondió: "¡Jamás! Jamás traicionaríamos a este canal maravilloso que nos abrió las puertas".

"Quiero decir que nosotros tenemos contrato hasta el 31 de diciembre y vamos a seguir hasta ese momento, que es lo que sabemos, haciendo nuestro trabajo con amor, haciendo reír hasta el último momento que tengamos que estar acá. Después no sabemos. Pero jamás traicionaríamos", afirmó Quiroz.

Por su parte, Gustavo Becerra -que fue el acompañante de la artista en la semana de tríos-, agregó que "todo lo que se puede hablar se habla directamente a la cara y no por detrás. Lo demás es especulación de farándula".

Cabe recordar que las especulaciones iniciaron hace unos días, cuando la periodista Paula Escobar señaló que el estelar humorístico, liderado por Kike Morandé, habría aceptado una millonaria oferta para regresar al canal donde se emitía "Morandé con Compañía".