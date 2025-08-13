"Ahí está mi moto robada": Mujer identificó en directo a sospechoso gracias a matinal

Un episodio inesperado se vivió este miércoles en el matinal "Mucho Gusto" de MEGA: una espectadora afirmó haber visto en pantalla a la persona que, semanas atrás, le había robado su motocicleta.

El equipo del programa, encabezado por el periodista Danilo Villegas, estaba transmitiendo desde un edificio en la comuna de Independencia donde se desarrollaba un operativo policial de gran envergadura.

El procedimiento incluyó allanamientos a más de 20 departamentos y culminó con 12 detenidos, algunos de ellos investigados por su presunta relación con delitos graves, entre ellos secuestros y el homicidio del denominado "rey de Meiggs".

Un hallazgo inesperado

Mientras se mostraban imágenes de vehículos incautados, una mujer envió un mensaje directo a Danilo Villegas a través de redes sociales: "Hola. Estoy segura que, ahí donde estás, está mi moto robada", escribió.

"Esa persona que robó mi moto es uno que sale ahí de chaqueta azul. Me la robó hace un par de semanas", contó la televidente, que también le envió al reportero fotografías para respaldar sus dichos.

El relato de la afectada indicaba que el individuo se hizo pasar por comprador interesado, solicitó probar la moto y huyó con ella. Las cámaras del matinal captaron a un hombre con las características mencionadas, quien, posteriormente, fue reducido por Carabineros como parte del mismo operativo.

Tras la denuncia en tiempo real, la policía revisó las patentes de todas las motocicletas encontradas en el lugar, con el objetivo de confirmar su origen y determinar si están vinculadas con otros ilícitos.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, pero se incautaron, al menos, cinco vehículos.