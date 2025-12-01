Mega vuelve a reestructurar su equipo meteorológico tras la salida de Catalina Cortés

El equipo de MegaTiempo enfrenta una nueva salida en medio de la temporada informativa, ya que a solo un mes de su llegada, la meteoróloga Catalina Cortés dejó el espacio, marcando un segundo cambio relevante dentro del segmento en pocos meses.

En septiembre, la periodista Macarena del Real había renunciado tras seis años en Mega, luego de desempeñarse en el Departamento Meteorológico junto a Jaime Leyton, Alejandro Sepúlveda y Daniel Silva. Tras su partida, Cortés asumió el rol para reforzar la continuidad del segmento.

Sin embargo, la incorporación duró poco. A las pocas semanas, la profesional presentó dificultades de salud que la obligaron a solicitar una licencia médica, situación que la mantuvo fuera de pantalla durante cerca de un mes. Su salida se oficializó el pasado viernes.

De acuerdo con El Filtrador, el ritmo interno del equipo también habría sido un factor decisivo para la renuncia. Según comentaron fuentes citadas por el medio, la carga laboral del departamento sería elevada, lo que habría influido en la determinación de Cortés.

La salida vuelve a dejar vacante un puesto clave en MegaTiempo, que deberá reconfigurar nuevamente su equipo en plena demanda informativa por condiciones meteorológicas cambiantes.