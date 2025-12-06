Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | MEGA

Neme: Karim Butte me tendrá que compensar por romperme el Copihue de Oro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hecho ocurrió en vivo durante la jornada del viernes en Mucho Gusto.

Neme: Karim Butte me tendrá que compensar por romperme el Copihue de Oro
La jornada del viernes en el matinal de Mucho Gusto se vivió una cómica situación luego de que Karim Butte rompiera una parte del Copihue de Oro logrado por José Antonio Neme.

En el programa de Mega, Butte quebró la parte de arriba del trofeo que pertenecía a Neme, quien se consagró como Mejor Animador y Rey Pop, y que no estaba presente en esa jornada en el matinal.

Pese a que Butte intentó hacer pasar desapercibido el momento, igual se hizo evidente que se había roto el Copihue de Oro.

Consultado por LUN sobre el hecho, Neme, que se encuentra en Canadá, afirmó "no tener idea" de lo que había pasado y declaró: "Karim tendrá que ver cómo compensarme. Estoy abierto a ofertas".

