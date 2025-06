Tonka Tomicic no descarta volver a la televisión

Después de un prolongado alejamiento del medio televisivo, Tonka Tomicic rompió el silencio sobre su presente y la posibilidad de volver a la pantalla; y lo hizo durante una entrevista con Francisca García-Huidobro en el programa "Only Fama" de Mega, donde también se estrenó un documental dedicado a su trayectoria: "Tonka: Lo Que Soy".

La animadora evitó adelantar proyectos concretos, pero expresó su disposición a retomar labores en televisión: "Buscaría algo donde yo me sintiera útil, que fuera un aporte y que las personas en el espacio, también sintieran que soy un aporte", comentó.

En la conversación, Tomicic fue clara al señalar que aún no hay definiciones sobre qué tipo de formato o programa le interesaría. "No me preguntes qué, porque todavía no llego a ese punto, mis conversaciones no han avanzado tanto", aclaró.

También hubo espacio para la memoria. Tonka recordó su experiencia en matinales y el estrecho lazo que se genera con la audiencia. "Cuando estás todos los días, cuatro o cinco horas al aire, se genera una relación emocional importante con el público y las personas no se olvidan de eso", señaló.

Finalmente, al relatar su paso reciente por la Gala del Festival de Viña, destacó cómo el rol televisivo trasciende la pantalla, "porque de pronto te acompañas con la televisión, las personas sienten que te conocen, porque de alguna manera te conocen" reflexionó.

Sin embargo, también señaló que es así porque "uno juega un rol. Tú no eres 100% tú en tu trabajo (...) tienes otros aspectos y matices, pero no se alcanza a ver ni a notar en nuestro trabajo tanto como quisiéramos".