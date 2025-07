Muere los 31 años la actriz coreana Kang Seo-ha: Padecía de grave enfermedad

La actriz surcoreana Kang Seo-ha falleció a los 31 años tras un prolongado cáncer de estómago, según confirmó este martes a EFE su agencia de representación, MCN Insight.

Kang falleció la tarde del domingo, 13 de julio, según los detalles que han trascendido. Nacida en 1994, la actriz, cuyo nombre real era Kang Ye-won, se graduó de la Universidad Nacional de Artes de Corea.

Dos años después dio el salto a la televisión con un papel en la serie de "Sunam Girls High School Detective Team" para después aparecer en varios programas televisivos como "Assembly" (2015), "Flowers of the Prison" (2016), y "Padoya Padoya" (2018). Asimismo, apareció en las series "Heart Surgeons: Two Lives One Heart" (2018) y "Nobody Knows" (2020), entre otras.

"A pesar del intenso dolor que sufría, siempre se preocupaba por quienes la rodeábamos y por mis propios problemas. Llevaba meses sin comer bien, pero aun así insistía en pagarme las comidas con su tarjeta; era mi ángel", publicó una amiga cercana de Kang el lunes en sus cuentas de medios sociales, según fue citada por el diario local Chosun Biz.