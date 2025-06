Neme se refirió a problema de salud de JC Rodríguez

El periodista y conductor Julio César Rodríguez sufrió un serio problema de salud esta semana, lo que lo llevó a ser internado en una clínica.

El animador de Contigo en la mañana y Primer Plano estuvo dos días sin dormir, y según dijo él mismo en su podcast "¿Por qué tenía que decirlo?", "terminé en la clínica". Además, declaró que el doctor le dijo "se te pasó la cabeza de largo" y ahora está tomando gomitas de melatonina.

Su compañero en el podcast, el periodista de Mega José Antonio Neme indicó a LUN que "obvio que me preocupo. Le dije que se tomara tiempo para él, que bajara la velocidad, que él es su principal activo y tiene que cuidarse".

"Yo soy diferente a Julio. Salgo del programa, apago mi teléfono. Julio no para. A mí me escribe en la mañana para el podcast, pero al mismo tiempo está viendo la pauta del matinal y Primer Plano. Yo no puedo", dijo el conductor de Mucho Gusto.

"Julio es una máquina. Siempre le digo 'baja las revoluciones, duerme mejor, viaja solo'", expresó Neme.