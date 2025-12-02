Neme sufre ataque de risa tras leer confusa frase en cobertura del desalojo en Lo Barnechea

El periodista José Antonio Neme protagonizó un divertido chascarro durante la última emisión de "Mucho Gusto".

Mientras el matinal de Mega cubría el desalojo de Cerro 18 en Lo Barnechea, donde alrededor de 30 familias debieron abandonar una zona de alto riesgo, el conductor del programa sufrió un ataque de risa a raíz de una confusa frase.

"Anoche, un grupo de individuos levantó barricadas en diferentes puntos del Cerro 18 en protesta, por el desalojo de la toma ubicada en la quebrada de la zorra...", leyó, estallando en carcajadas al decir esto último.

Si bien, el animador intentó cubrirse el rostro, no pudo controlar la risa, por lo que el espacio matituno lo sacó de pantalla y puso imágenes de la zona.

En tanto, Karen Doggenweiler añadió: "Bueno, quedó justamente la...en la quebrada", provocando reacciones del resto del equipo.

"¡Perdón, perdón!", alcanzó a decir Neme, para darle paso al reportero en terreno.