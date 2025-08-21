Nicole "Luli" Moreno es la primera confirmada para el regreso de "Fiebre de Baile"

La figura televisiva Nicole "Luli" Moreno regresará a la pista de baile en busca de revancha en "Fiebre de Baile".

Según adelantó Chilevisión este jueves, la fisicoculturista es la primera confirmada para el programa, que contará con Diana Bolocco en la conducción.

"Depende de mí. Si yo quiero, lo voy a ganar", aseguró en un adelanto del programa, para luego hacer referencia a una vergonzosa experiencia en la versión anterior del espacio de baile: "¿Y va a haber aquadance?", consultó.

Al respecto, la empresaria inmobiliaria recordó el momento en el que terminó resbalándose al salir de una piscina, cayendo por la escalera.

"Para mí fue vergonzoso (...) acepté este gran desafío porque quiero que la gente se dé cuenta de que puedo entregar una mejor versión que la de 13 años atrás", afirmó al canal.

Moreno, de 38 años, cuenta con un amplia experiencia televisiva, participando en programas como "Mekano", "Salta si puedes", "Bailando", y también en temporadas pasadas de "Fiebre de Baile".