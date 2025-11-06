"No vuelvo más": Camila Flores tuvo tenso cruce con Rodrigo Rettig en "Sin Filtros"

Un tenso enfrentamiento protagonizaron Camila Flores y Rodrigo Rettig durante la última emisión de "Sin Filtros" (Vía X).

La disputa comenzó cuando la diputada interrogó al abogado sobre su trayectoria educativa: "¿Por cuántos colegios tú pasaste antes de llegar al colegio público?", preguntó la parlamentaria. Rettig respondió: "Por dos colegios". Pero el asunto escaló cuando ella inquirió: "¿Y por qué tuviste que salirte de esos colegios? ¿O te echaron?".

Fue entonces cuando el candidato a diputado por el distrito 11 reveló detalles de su infancia que hasta entonces no habían sido parte del debate público: "Me echaron de los dos colegios (...) Mire, mi madre en el año 94, que en paz descanse porque murió el año 2012, tenía problemas de adicción. Yo tenía 11 años...", relató el candidato, con la voz entrecortada.

En ese momento, visiblemente molesto, Rettig expresó que la intervención de Flores había tocado una "fibra emocional muy, muy fuerte". "Usted está haciendo un ataque muy artero... Yo era un niño que no tenía ninguna responsabilidad de eso...", agregó antes de decidir retirarse del estudio.

"Que les vaya bien, yo no vuelvo más acá (...) En honor a mi madre, yo me voy", dijo el panelista del programa al retirarse del set, hecho que se viralizó rápidamente en redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes respaldaron su reacción y quienes criticaron el tono del debate.

Minutos más tarde, desde el Partido Liberal -colectividad a la que pertenece Rettig- se emitió un comunicado afirmando que "la política debe ser un espacio de respeto y diálogo, no de agresión ni deshumanización". Desde el entorno de Camila Flores, en tanto, no se registraron declaraciones públicas tras el episodio.