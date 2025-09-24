"¿Preparado para la crítica del chef?": Otakín se suma al reality "El Internado"

El anti-influencer Rodrigo Fernández, mejor conocido como Otakín, dejará las críticas de comida en redes sociales para cambiar de lugar como participante en "El Internado".

En conversación con Mega, el oriundo de Hualpén, conocido por su humor ácido y sin pelos en la lengua, declaró que llegará al programa "para ganarlo. Si yo ingreso a algo, es para llegar hasta el final. No soy de medias tintas, y la verdad es que todos los desafíos que me he puesto en la vida son para llevarlos hasta el final".

"Me encanta cocinar, pero el tema es que tengo una cocina muy ordinaria, entonces no quiero mostrarla en redes", afirmó, añadiend que si bien, no sabe de teoría culinaria, sí podrá ponerla en práctica: "Si me preguntan de tecnicismos no voy a saber, pero sí lo puedo aplicar. Quizá no sé explicar lo que es una reducción, pero sí sé hacerla".

Además, Fernández aseguró no tenerle miedo al encierro, ni tampoco al hecho de mostrarse tal cual es en pantalla: "Me voy a mostrar tal como soy. Obviamente la gente me va a ver despertando, acostándome. Por ejemplo, yo no uso pijama, de hecho, la misma polera con la que estoy en el día es mi pijama porque no sudo", reveló.

¿Preparado para la crítica del chef?

En un adelanto del reality, se puede ver a Tonka Tomicic recibir a Otakín, preguntando si está "preparado para la crítica del chef", para luego recibir duros comentarios de parte de Yann Yvin.

Tras responder con su característico humor, es enviado a recolectar papas junto a Laura Bozzo, quien le dice: "Eres un completo desgraciado".