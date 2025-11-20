Raimundo Cerda fue eliminado de "Fiebre de Baile": acusó "injusticia"

Este miércoles, el programa de Chilevisión "Fiebre de Baile" vivió su sexta jornada de eliminación.

En el último episodio, la zona de riesgo estuvo integrada por María José Quiroz, Daniela Castro, Esteban Paredes y Raimundo Cerda, quienes debieron enfrentarse en la pista de baile.

El primero en salir de peligro fue el ídolo de Colo Colo tras ser respaldado por la votación popular, mientras que la comediante aseguró su continuidad al obtener la nota más alta por parte del jurado.

Con ambos salvados, la definición quedó entre la influencer y el exchico reality, resultando con Cerda eliminado luego de recibir el puntaje más bajo de la noche: 28 puntos.

Rai y Faloon acusaron "tratos injustos"

Tras ser eliminado, el ex "Gran Hermano" estuvo en "El Var", donde acusó injusticias dentro de la competencia.

"Fue muy sorpresivo el resultado, no me esperaba esto, aunque está dura la competencia", señaló.

Asimismo, el joven reclamó que Cata Days -que también se encontraba en zona de riesgo- no participó del proceso debido a un problema de salud: "Creo que se sentía mal y se fue no más. Al final lo postergaron una semana más, es un beneficio. Lo encuentro totalmente injusto", afirmó.

Por su parte, Faloon Larraguibel, pareja de Cerda, respaldó sus dichos señalando que, con una semana extra "se puede ensayar toda la coreografía con más tiempo y llegar a la eliminación siguiente mucho más preparado".

En tanto, Juan Pablo Queraltó, animador del espacio, aclaró que "los médicos del programa la evaluaron y se decidió que la próxima semana va directo al proceso de eliminación".