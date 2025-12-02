Raquel Argandoña recibe casi mil denuncias en el CNTV por dichos gordofóbicos a Cata Days

Durante la última emisión de "Fiebre de Baile", Raquel Argandoña causó indignación entre los televidentes por sus duros comentarios a Cata Days.

Luego de que la influencer se presentara al ritmo de "Eligiendo una reina" de Chancho en Piedra, la jurado criticó la decisión de Days de quitarse el vestido y los zapatos en medio de la coreografía, quedando con un peto y calzas.

"¿Era necesario en la coreografía?", consultó la "Quintrala", a lo que la joven contestó: "Sí, en la coreografía sí lo era", justificando que la idea detrás de la acción era "demostrar que no necesitamos un vestido brillante, unos zapatos y una corona para brillar".

Pese a esta explicación, Argandoña procedió a evaluar a Cata con un 4, señalando que "si te sacas el vestido, te tienes que preocupar de que si te quedas con esa tenida, levantarte la parte del calzón para que no salga el rollito, porque eso no se ve estético en televisión".

"Pero, ¿tú crees que se me vea el rollito es que no es estético?", dijo Cata, a lo que Raquel respondió: "No, te ves mucho mejor así que cuando estabas bailando. Es mi opinión".

CNTV recibe casi mil denuncias contra Argandoña

Tras estos dichos, televidentes se mostraron indignados en redes sociales, calificando las palabras de Argandoña como "gordofóbicas".

En tanto, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) informó a Cooperativa que han recibido 956 denuncias sobre los dichos de la madre de Kel Calderón.