Canal 13 "calienta" su reality con foto de Luis Jiménez y Disley Ramos

En medio de los rumores que vinculan sentimentalmente al exseleccionado nacional Luis "Mago" Jiménez y la modelo e influencer Disley Ramos, Canal 13 mostró en uno de sus programas imágenes de ambos en medio de su reality "Mundos Opuestos 3".

En "Hay que Decirlo", el espacio de farándula del 13, exhibieron imágenes "exclusivas" del programa de telerrealidad de la misma estación, las que acompañaron con declaraciones del productor ejecutivo Marcos Gorban.

"Disley es una chica muy bonita, todos los hombres de la casa la miran, pero no todos se le han insinuado, sólo uno fue directo; en realidad fue ella", dijo en relación al exmarido de María José "Cote" López.

Captura Canal 13

"Lo más lindo es verlos mirarse. Hablan con los ojos", agregó el productor, en una nota que apuntó a que pronto se mostrarán imágenes en pantalla.

Días atrás, Ramos reconocía que su última relación había terminado de mala manera, a raíz de una infidelidad, agregando que los hombres "me tienen aburrida". En tanto, Jiménez comentó que no habría aceptado entrar al reality si no estuviera soltero, dando por cerrada una posible reconciliación con Cote López.