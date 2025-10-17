Daniella Campos sale de "El Internado": aseguran que fue "de mutuo acuerdo"

Tras varias especulaciones, Mega confirmó oficialmente la salida de Daniella Campos del reality "El Internado".

A través de un comunicado, la estación televisiva escribió: "Informamos que Daniella Campos ha dejado de participar en el reality El Internado que se transmite por Mega".

En este contexto, afirmaron que la decisión fue "de mutuo acuerdo" y "prioriza la salud de la exparticipante del programa", descartando las versiones que circulaban desde hace días sobre conflictos o tensiones al interior del encierro.

La declaración del canal llega a un día de que Catalina Pulido revelara en el programa "Sígueme" que la exMiss Chile había dejado llorando a una productora del reality, lo que la llevó a renunciar.

De acuerdo al relato, la comunicadora se calmó y pidió regresar a la casa, lo que le fue imposible ya que el resto de los participantes estuvo en contra.

Asimismo, la periodista Paula Escobar detalló que Campos sufre de neuralgia del trigémino, un trastorno caracterizado por un dolor facial intenso que habría reaparecido durante las grabaciones.

Actualmente, Daniella ya se encontraría de regreso en Chile, por lo que se espera que en los próximos días entregue su propia versión sobre lo ocurrido.